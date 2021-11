COD marcha con encapuchados armados con palos: "Nos vemos obligados a desbloquear"

Escucha esta nota aquí

Un grupo de al menos 200 personas con el rostro cubierto y armadas de palos, al mando del secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, se concentró en el tercer anillo y Doble Vía a La Guardia para desbloquear las vías. Señalan que realizarán un recorrido por distintas zonas de la ciudad para "garantizar el libre tránsito" de quienes quieran trabajar.



Jaime Flores, dirigente de un sector de los comerciantes, aseguró que recorrerán distintas zonas de forma pacífica para pedir a los bloqueadores que dejen circular. Espera que sea la policía la que levante los bloqueos, pero, de no ser así, "nos vamos a ver obligados a hacerlo nosotros", dijo Borda.



En el grupo se observa a jóvenes que ocultan su rostro mientras sostienen palos en una clara amenaza. Flores reconoció la presencia de estos jóvenes entre los marchistas pero no son un grupo de choque. "Están así por seguridad", aseguró.



"Pedimos a los cívicos que convocaron a un paro nacional que cumplan su palabra: que paren, pero que no bloqueen", dijo el gremial afín al MAS.



A su vez, Borda dijo que en los puntos de bloqueo hay muchos jóvenes en estado de ebriedad y por ello, pidió al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, liderar las protestas para que compruebe lo que pasa en las calles y avenidas cruceñas.



Pedirán transporte libre



Flores advirtió que si los transportistas urbanos no trabajan, pedirán a la Alcaldía que se autorice el transporte libre.



Borda dijo que apoya ese pedido para garantizar que la población pueda llegar a sus trabajos.







