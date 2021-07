Colegiales cruceños se contagiaron de Covid-19 en su viaje de promo y no pueden retornar

Escucha esta nota aquí

Preocupación entre padres de familia y la comunidad estudiantil cruceña. Un brote de Covid-19 fue detectado en un grupo de colegiales cruceños durante su viaje de promoción en el exterior. Al parecer estudiantes de tres colegios reconocidos de nuestro medio no han podido retornar a Bolivia porque dieron positivo al virus y ahora están aislados.

La directora de uno de los colegios en cuestión, Marcela Urenda (San Lorenzo), manifestó a EL DEBER que no tienen certeza de nada y que hasta ahora nadie les ha informado. "Todo lo que sé hasta ahora viene de las redes sociales", se lamentó y subrayó que su colegio no autoriza viajes de promoción hace muchos años atrás. "Son los padres de familia los que lo autorizan y organizan. Ellos ponen la cuota y los embarcan, es una responsabilidad absoluta de los padres", manifestó.

La directora Urenda no tiene el número preciso de cuántos son los infectados, sabe que una madre de familia que los acompañó también dio positivo y estaría también aislada en un espacio que el hotel en donde estaban alojados les habilitó.

"Se fueron sin estar vacunados por la edad (son menores de 18)", lamentó.



“Inicialmente se habla de tres colegios prestigiosos que tienen a sus promociones en Cancún, una de las cuales tiene entre 30 y 40 alumnos infectados, mientras se espera alguna medida desde la Dirección Departamental de Educación y el Sedes, pues se trata de un viaje de un grupo numeroso de estudiantes en plena pandemia.

Estos colegiales se embarcaron durante las vacaciones de invierno y no han podido retornar al país. De momento no se sabe el estado general de todos y si pasarán clases de forma virtual para no perjudicarse en el colegio.

