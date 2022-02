Colegio médico ve un sistema de salud colapsado y, en el Carnaval, una posible quinta ola

Escucha esta nota aquí

La celebración del Carnaval en Santa Cruz es un hecho; el presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, ve en ello un peligro: o bien el repunte de la cuarta ola, o bien el inicio de la quinta, si no se guardan las medidas de bioseguridad. Por su parte, Fernando Pacheco, secretario departamental de Desarrollo Humano, dice que no se puede hablar de Carnaval, cuando hay municipios declarados en emergencia, debido al Covid-19, los casos diarios superan los mil y no existe control de la enfermedad.

En una entrevista con EL DEBER Radio, Anzoátegui explicó que al registro de casos diarios se debe multiplicar por 10, pues esas son las personas que no han sido diagnosticadas y están circulando libremente. Sumado a ello, el índice de vacunación con dos dosis no llega al 50%, por lo que la inmunidad en el departamento no es la óptima.

Pero el principal problema identificado por el presidente del Colegio Médico es el sistema de salud, que está colapsado. Actualmente, según refiere, no hay espacio en las terapias intensivas ni en las salas, y no solo para la atención de pacientes con coronavirus, sino para cualquiera.

Anzoátegui se pregunta: “¿Qué va a pasar después de Carnaval?, ¿qué va a pasar con nuestra gente?” e insiste que el Sistema de Salud en el país es inadecuado, está colapsado, le faltan los recursos humanos necesarios (faltan ítems) y carece tanto de equipos como medicamentos suficientes para enfrentarse a una explosión de casos, que se ve venir por las aglomeraciones de Carnaval.

Lamenta que las capitales con mayores cifras de casos Covid-19 sean justamente los que le han dado luz verde al Carnaval. Y sobre el tema, el Consejo Médico Nacional, reunido en Tarija esta semana, calificó de irresponsable esta medida y pidió a la ciudadanía continuar con los cuidados respectivos, según un boletín del Colegio Médico de Bolivia difundido en redes sociales.

“La posición de los presidentes de los Colegios Departamentales ha sido clara; sería irresponsable de nuestra parte decir que se suspendan todas las restricciones. Más bien, lo que hay que hacer para no tener un gran número de casos, es que la población se siga cuidando”, sostuvo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, citado por el boletín.

Y, en el caso específico de Santa Cruz, Anzoátegui lamenta que los colegios de profesionales no sean invitados a participar en el COEM. Espera que el Municipio tenga una estrategia de Salud para enfrentar las posibles consecuencias de esta liberación de restricciones durante Carnaval: “Seguramente tendrán una sala de aislamiento, habrán contratado recursos humanos para atender a esos pacientes, porque ahora son insuficientes”, manifiesta.

Entre tanto, Pacheco anuncia que se concentrará en la vacunación y que nuevas medidas serán analizadas en el COED, cuando se reúna nuevamente a mediados de mes. Recordó que en el departamento aún no están vigentes los eventos masivos o aquellos que impliquen aglomeraciones, como tampoco se ha restablecido la circulación las 24 horas.

“Nosotros hacemos las recomendaciones, pero los municipios, con su competencia y autonomía, tienen la libertad de decidir”, afirma.

Para Anzoátegui es necesario trabajar en conjunto: profesionales de la salud, Sedes y municipio porque a su juicio, para reactivar la economía se necesita un pueblo sano, para que así se beneficie y la reactivación sea efectiva.

Finalmente, apela a la consciencia de la población, a no asistir donde hay aglomeraciones y, si lo hace, que, al menos, use barbijo, se desinfecte las manos con alcohol y guarde la distancia física.