Colegio privado asegura que coadyuvaron con las investigaciones sobre una violación grupal y reclaman no tener acceso al expediente

El caso de violación grupal que se investiga en un colegio privado de Santa Cruz ha movilizado no solo a funcionarios y autoridades locales, sino también a responsables del nivel nacional y de diferentes carteras del Estado. Desde el Gobierno evalúan que hubo negligencia y hasta observan que hay cierta obstaculización en las investigaciones. Sin embargo, mediante un comunicado, el colegio privado aseguró que desde que se conoció la denuncian, han coadyuvado en las investigaciones, brindado declaraciones de forma voluntaria y atendido todos los requerimientos.

Además, tras conocerse la denuncia notificaron que se adhirieron a la misma, pero que desconocen si fueron tomadas sus solicitudes, y también reclaman que no tienen acceso al expediente.

Aseguran que a la fecha, no tienen acceso al expediente: "no conocemos respuesta sobre nuestra adhesión a la denuncia, no conocemos si se han dado por cumplidos los requerimientos, ni pudimos obtener copia de las declaraciones de nuestro personal docente, quienes tienen el derecho constitucional de contar con esa documentación", dice el comunicado.