Colegios privados de Santa Cruz también seguirán de vacaciones una semana más

Ayer, horas después de que el Gobierno nacional dispuso que se extendiera una semana más las vacaciones de invierno, la filial cruceña de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) anunciaba en un comunicado que sus miembros habían decidido reiniciar las clases este martes 22 de junio de manera virtual. Sin embargo, finalmente hoy se decidió que cumplirían con lo dispuesto por el ministerio de Educación y volverían recién el lunes 28 a la enseñanza.

Este sábado, en un contacto con EL DEBER, la presidenta de la Asociación Departamental de Colegios Privados (Adecop), María Renée Canedo, dijo que ellos habían firmado un compromiso el 10 de junio con el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, para poder volver a las clases el martes 22, pero la resolución del ministro de Educación los había sorprendido.

Finalmente, la presidenta de la Andecop (a nivel nacional), Isabel Zotez, declaró que todos sus afiliados deben cumplir las disposiciones y continuar con el descanso pedagógico la siguiente semana.

Canedo señaló que lo que ellos querían era no retrasar más el calendario pedagógico de los estudiantes, y además manifestó que si la enseñanza era virtual no entendía por qué no podían reiniciarse las clases el martes. "No hay entendimiento entre el Viceministerio de Educación y el Ministerio de Educación", apuntó Canedo, porque firmaron un convenio con el viceministro Puma y lo desconoció el ministro Quelca.

El Gobierno nacional anunció que debido al alto contagio entre maestros y estudiantes, además del frente frío que ingresó, lo más conveniente para padres de familia, maestros y estudiantes, era que las vacaciones continúen una semana.

