Comandante de la Policía de Santa Cruz dice que no es atribución de la institución "fiscalizar" a los autos chutos

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, se incomodó por los cuestionamientos de la prensa sobre el funcionamiento de una feria de ventas de vehículos en Yapacaní que opera al frente del recinto policial de este municipio. Molesto por las preguntas, el uniformado aclaró que “la función de fiscalizar un vehículo, sea documentado o no, no es atribución de la Policía Boliviana”.



Actualmente, se cuestiona la transparencia y honorabilidad de la institución del orden, debido a un reportaje emitido por el canal Meganoticias de Chile, que dejó al descubierto la vinculación de autoridades policiales en la venta de vehículos robados en ese vecino país y que son comercializados en Yapacaní y otras regiones del país.

Un equipo de prensa del medio chileno acompañó a integrantes de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), a rescatar un auto robado en Chile que fue localizado en Santa Cruz vía satelital.

Este grupo también visitó la feria de vehículos en el municipio de Yapacaní donde descubrió otro vehículo robado en el vecino país y que se vendía en esta región a mitad de su precio original. Durante su estadía, este grupo verificó la complicidad de miembros de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en esta actividad ilícita.

Esto derivó en la destitución del excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, de Potosí, Raúl Cabezas Pantoja, y del subdirector de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, y la intervención de esta unidad policial.

“Las ferias que se realizan allá (en Yapacaní) están al frente de la Policía, en plena plaza, ¿por qué no hace un operativo y los detiene?”, preguntó un periodista de EL DEBER. A la pregunta, Holguín respondió en tono molesto: “El vehículo está parado, está a la venta, no está circulando. En todo caso yo le hago la pregunta a usted, ¿ese vehículo está a la venta?, ¿es atribución de la Policía perseguir vehículos indocumentados? (...) Si un vehículo está circulando sin placa, está infringiendo la norma, pero si está parado, no está infringiendo la norma”.

“Esa atribución de fiscalizar un vehículo sea documentado o no, no es de la Policía Boliviana”, enfatizó.

