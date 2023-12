Comandante de la Policía presiona del cuello al capitán Lara que le exigía recibir una denuncia

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, presionó del cuello al capitán Edman Lara, luego de que el subalterno le reclamara por qué no recibía la denuncia de un hombre que habría sido víctima de agresiones.

El incidente se registró en los ambientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) luego de que Holguín saliera de brindar una conferencia de prensa. El momento fue aprovechado por el capitán Lara, quien reclamó al comandante por la falta de atención a demandas hechas por los funcionarios policiales.





Holguín, enardecido, se acercó a Lara, quien estaba rodeado de otros dos policías que intentaban retenerlo, y le aplicó la llave denominada 'mataleón'.

Los medios de prensa grabaron el momento de la reacción del coronel Erick Holguín, dejando a todos sorprendidos mientras continuaban grabando el incidente. Lara fue llevado por la fuerza por Holguín hasta el ingreso de una oficina, pero logró zafarse del brazo del capitán y salió de la Felcc.

Sin embargo, Lara no fue el único agredido, sino también el hombre a quien acompañó para que siente una denuncia. El denunciante era un guardia de seguridad que presuntamente había sido golpeado, pero los oficiales, a la 1:30 de la madrugada, le pidieron fotocopias de sus documentos y le indicaron que, de no tener el documento, no recibirían la denuncia.

Este hombre también fue agarrado por otros policías, quien pedía a gritos al coronel Holguín que no se lleve a Lara.

El comandante de la Policía, luego de soltar al capitán, le dijo que le abriría una denuncia por el delito de usurpación de funciones.

En tanto, Lara aseguró que acudió a la institución verde olivo en procura de ayudar a un hombre para que sus camaradas atiendan la denuncia.

"Me presionó hasta el extremo de quererme asfixiar. Me estaba matando", señaló Lara luego de escapar de Holguín.

El uniformado detalló que fue agredido por el propio comandante departamental de la Policía sin siquiera haber hablado con él para que entienda la razón de su visita en la Felcc. "Lo encontré al comandante y quería comentarle que a un joven no le recibieron la denuncia, pero ¿cuál fue la respuesta?, una agresión brutal y cobarde hacia mi", expresó.

"Ya no podía respirar, he tenido que luchar para zafarme y la gente me ha ayudado porque me estaba matando", acotó el capitán, quien indicó que no sentará una denuncia.

"¿Cómo puedo denunciar (a un comandante) en la Felcc?, imagínese, la Policía se ha convertido en el temor de la población. La Policía no es para eso y un comandante departamental no puede hacer eso, es un abuso. Yo solamente quería que me atiendan, ni siquiera me ha escuchado. Directamente me ha agredido, todos son testigos que me ha agredido", finalizó.