Comandante departamental: "Nallar no fue presentado a los medios porque no firmó la autorización"

Misael Nallar Viveros fue aprehendido el miércoles, un día después del asesinato a los tres uniformados en la comunidad Los Cuchis del municipio de Porongo y hasta la fecha no ha sido presentado ante los medios por la Policía, como generalmente sucedía con otros acusados, incluso hasta por hechos de “bagatela”, como se denomina en la jerga policial a casos sin mucha relevancia.

El comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, dijo que Nallar no puede ser presentado públicamente en una conferencia de prensa debido a que no ha firmado una autorización de consentimiento, por lo tanto, no se puede ir contra su voluntad y su derecho de presunción de inocencia.





“Hace dos semanas que no estamos presentado a nadie, debido a que hubo cuestionamiento referente a la presentación de personas que son detenidas por la presunta comisión de algún delito, porque hay disposiciones legales que, como Policía, estamos obligados a cumplir. Sin embargo, hemos pedido (su presentación) y si este señor accede a firmar una autorización para presentarlo púbicamente, lo vamos a hacer”, explicó el jefe policial sobre este caso, durante una entrevista en EL DEBER Streaming.

Al jefe policial se le recordó que hace unos días dos brasileños fueron presentados a los medios luego de ser recapturados por fugarse de Palmasola, donde estaban recluidos por el delito de asesinato.







Sin embargo, Holguín dijo este caso es “diferente” porque las fotografías de los dos extranjeros ya habían sido difundidas públicamente para que la ciudadanía los reconozcan y den información de su paradero. Además de que aseguró que de estos sujetos ya se sabía con certeza que habían cometido el delito de evasión, al fugar de la cárcel.

El yerno de Nallar, el capo narco Jesús Einar Lima Lobo fue presentado ante los medios cuando fue detenido por la policía. Además, el otro pez gordo del narcotráfico, Pedo Montenegro, también fue mostrado a la prensa, por la Policía. Ahora estos dos acusados cumplen condenado en Brasil, a donde fueron extraditados

¿Nallar Disparó contra los uniformados?

Según el comandante departamental, no se descarta que Misael Nallar haya disparado contra la humanidad de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, y el voluntario del Gacip, Daniel Candia Orihuela, la tarde del martes, en la comunidad Los Cuchis de Porongo.





“El señor Nallar ofendido del hecho (reclamo de los policías) ordena la ejecución. No descartamos que él también haya disparado (…) Este es un hecho aislado, producto de un ser que estaba drogado y borracho, al que ahora tenemos aprehendido y fuera de circulación para que no haga más daño a la gente”, agregó.

Asimismo, la autoridad policial evitó explicar si Nallar se entregó a la Policía voluntariamente y solo atinó decir que “se obtuvo el resultado esperado”.

