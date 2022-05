Comandante general asegura que los audios que alertan sobre operativos contra autos chutos son falsos

Escucha esta nota aquí

Jhonny Aguilera, comandante general de la Policía, aseguró este martes que los audios que circulan en redes sociales, en donde se alertan sobre los operativos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en el trópico de Cochabamba, son falsos.



“Cualquier persona puede hacer cualquier comentario, eso no es un comentario idóneo, ni de la Policía Boliviana, esas actividades se hacen bajo el principio de compartimentación, que quiere decir que cualquier operativo que nosotros realicemos, primero hacemos una evaluación de inteligencia, luego inmediatamente operamos”, explicó la autoridad policial ante los medios de prensa.

Las declaraciones del general de la Policía se dan luego de que se hicieran viral tres audios que alertan sobre las intervenciones de Diprove en el trópico en Cochabamba, en busca de autos indocumentados.

“El compañero jefe de Diprove Betto M. F., me ha informado eso hermano; (me dijo) ‘estamos entrando allá, pero no se sabe qué día, posiblemente estas semanas’, dice”, se escucha decir a un supuesto transportista de la línea 12 de diciembre, quien recomienda acopiar gasolina porque adelanta que habrá controles en los surtidores.

Según dos de las tres grabaciones, la filtración de los operativos policiales salen desde el interior de Diprove. Sin embargo, Aguilera negó tales acusaciones y aseveró que las intervenciones de Diprove son sorpresas.

“Nadie sabe cuándo vamos a operar, es decir que en el momento en el que sale el talento humano, recién el personal se entera de a dónde nos dirigimos. Por lo tanto, es un audio falso”, agregó el jefe policial.

​