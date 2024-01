Comandante no descarta que haya más policías involucrados en el robo del millón y anuncia que se “profundizará” la investigación

"El sábado (13 de enero) recibo una llamada anónima y me dicen: 'He conseguido su teléfono, soy el doctor Gutiérrez, ayer (por viernes, 12 de enero) unos policías le han robado un millón de dólares a mis hijos en mi vagoneta'. Yo me he reído, pensé que se trataba de la broma de un amigo que quería verme. Le digo: 'Estoy en el surtidor Dávila' y él llega al lugar, me dice que no me conocía, pero que consiguió mi número", explicó el policía.