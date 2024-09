Comenzó la evacuación de comunarios de la zona de Monte Verde

Un total de 58 personas de Monte Verde están siendo evacuadas a Concepción, cerca del mediodía de este jueves 26, ante la proximidad de los incendios forestales a sus viviendas.



Verónica Román, corregidora de la comunidad, dijo que se dio prioridad a niños y mujeres para precautelar su salud, ante la densa humareda y calor.



"Ha sido una decisión muy dura. A veces uno no quiere soltar su casa, pero hay que hacerlo por la salud, por los niños sobre todo", afirmó Román.



La autoridad indicó que estas personas, en su mayoría niños, se cobijarán en la casa comunal en Concepción y pidió ayuda a la Alcaldía e instituciones para que les apoyen con alimentación.



"Con hoy son 23 días que estamos luchando contra el fuego. Los hombres de la comunidad ya no pueden más y la situación del humo ya es insoportable, por eso decidimos ser evacuados", explico Román.



"Es muy triste todo esto, tenemos animalitos y si nos vamos quien los va atender. No sabemos por qué tiempo estaremos allá" (Concepción), dijo entre llanto.



En las siguientes horas, también serán evacuados habitantes de las comunidades Makanaté, Sagrado Corazón, El Regreso y Puerto San Pedro, por recomendación del comando de incidentes.