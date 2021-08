Comerciantes bloquean el segundo anillo, piden desalojar a los ambulantes de La Ramada

Escucha esta nota aquí

El segundo anillo de circunvalación de la capital cruceña, en la avenida Grigotá, zona del monumento al Chiriguano, está cerrado. Más de un centenar de comerciantes que tienen sus puestos en el nuevo mercado La Ramada protestan contra la aparición de comerciantes ambulantes en el antiguo mercado del mismo nombre.



Los ambulantes hoy ocupan los mismos espacios que ocupaban los gremiales que ahora están movilizados, quienes también exigen que se dé cumplimiento a la Ley Municipal 136.

Según dicha norma, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene la responsabilidad de planificar la ubicación de nuevos centros de abastecimiento y regular los existentes; el traslado definitivo de los gremiales de diferentes sectores a las nuevas infraestructuras de la cadena de abastecimiento o espacios destinado para este fin, otorgando seguridad jurídica; un censo gremial, entre otras.

No obstante, los comerciantes señalan que hasta la fecha no han recibido la respuesta esperada por parte de las autoridades y aducen que solo fueron designados secretarios municipales, que no conocen a detalle la problemática de los mercados y que no hacen respetar los espacios públicos.

"Nosotros siempre estuvimos dispuestos a colaborar, nos fuimos del mercado antiguo porque las autoridades dijeron que se debía respetar los espacios, pero eso ahora no se cumple", sostuvo uno de los afectados. Además, demandan que en el nuevo mercado La Ramada se den las condiciones para la llegada de buses interprovinciales y vías de acceso para facilitarla llegada de los compradores.

El tema de los comerciantes ambulantes es de larga data y es una tarea pendiente de la Alcaldía cruceña. Así como en el mercado La Ramada, que se ven ambulantes en todas las calles, al igual que el mercado Los Pozos de la zona central de la ciudad, donde se han apoderado de los espacios públicos.