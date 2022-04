Comerciantes de pescados bloquean la ruta a La Guardia en protesta por medidas del Senasag

Escucha esta nota aquí

Continúan las medidas de protesta por parte de los comerciantes e importadores de pescados en rechazo al anuncio del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de realizar un estudio de laboratorio que verifique la calidad de 100 toneladas de pescado importado desde Argentina. Este miércoles decidieron bloquear el quinto anillo de la Doble Vía a La Guardia de manera indefinida.

Gustavo Garzón, uno de los importadores afectados, lamentó la medida anunciada a último momento, ya que los ha perjudicado, siendo que todos los años, en vísperas de Semana Santa, se consume mayor cantidad de pescado en Santa Cruz.

Indicó que, entre esta semana y la próxima se proyecta una pérdida económica de Bs 30 millones para su sector.

“Nosotros pedimos que, si ellos tanto quieren hacer su análisis (al pescado), que lo hagan después de Semana Santa, que nos liberen la comercialización del pescado para esta época. Además, ellos saben que ese análisis ya viene hecho y justo ahora, a pocos días de Semana Santa, se les ocurrió poner ese requisito”, señaló.

Según Garzón, el Senasag habría tomado esa determinación para beneficiar a los piscicultores de pacú, sin embargo, consideran una medida desacertada puesto que ellos no importan ese tipo de pescado.

Ante esta situación decidieron impedir el paso de vehículos en el quinto anillo de la Doble Vía a La Guardia. La medida es de carácter indefinido hasta que autoridades brinden una solución y puedan regularizar la venta del pescado, ya que en esta época del año es cuando tienen una mayor demanda del producto.



Además, Garzón afirmó que el mercado Los Bosques se encuentra cerrado. Asegura que todo el pescado que se comercializa en algunos mercados de la ciudad es ingresado por contrabando y no cuentan con ningún control sanitario. También lamentó que algunos comerciantes aprovechen la escasez para incrementar los precios del producto de manera exagerada.

“Todos los comerciantes e importadores legales de pescados estamos en el bloqueo de la ruta porque no hay un pescado en el mercado para vender y en los mercados donde están vendiendo es de contrabando. En toda Bolivia nadie está vendiendo pescado legal porque el Senasag no lo permite, sin embargo, el pescado de contrabando se está vendiendo y ahí si no dicen nada”, concluyó Garzón.