Comerciantes del mercado Mutualista afectados por el incendio duermen en carpas para cuidar sus puestos

El comerciante también dijo sentirse preocupado por la falta de palabra de la Alcaldía, que ha dejado a medias los trabajos de limpieza y aún no ha informado nada sobre la habilitación del tinglado para poder reanudar la venta en la zona afectada. “Ahora estamos como ambulantes, estamos abandonados, los tractores ya no vienen. No sabemos cómo vamos a sobrevivir”, añadió.