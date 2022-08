Comerciantes dicen que levantarán sus puestos desde las cenizas

Margarita Delgado, de la asociación Gremio Unido, tampoco pudo salvar los zapatos y las chinelas que vendía. “No se pudo recuperar nada, pero vamos a estar en el parqueo, vamos a empezar a levantarnos de nuevo, no vamos a ir a ningún traslado, vamos a quedarnos en el parqueo mientras se acomodan las casetas”, indicó.

Mario Salinas, que vendía ropa de hombre, reclamó la atención de las autoridades. “No atienden, pero cuando uno quiere hacer algo, lo primero que piensan es en meterle la mano al bolsillo, no piensan en el comerciante. Antes se podía ganar algo, pero ahora solo se gana lo justo, muchos estamos endeudados y con esta desgracia no sé lo que va a suceder”, indicó.

Josimar vendía en el sector de librería y no pudo recuperar nada. “Tenía dos tiendas y todavía no he visto si se afectó mi depósito también. Muchos quedaron mirando cómo se quemaba todo. Es triste ver todo esto. Una persona mayor sacó unas cuantas cositas y miraba cómo se quemaba el esfuerzo de toda su vida”, contó.