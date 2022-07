Comerciantes levantan bloqueo; la carretera al Norte está expedita

Comerciantes que instalaron un punto de bloqueo en la carretera al Norte, en el ingreso al aeropuerto Viru Viru, levantaron la medida de presión al mediodía, dejando expedida la ruta.

Este jueves, el presidente Luis Arce anunció que se retiraría del proyecto de ley 249 de 'Protección al Trabajador Gremial', el artículo cuestionado por los comerciantes minoristas. Dicho artículo hacía referencia a que los controles aduaneros y decomisos llegarían a los mercados.

No obstante, los dirigentes de los gremiales indicaron que no basta con anular un artículo, por lo que el sector volverá a reunirse para definir nuevas medidas. Ellos piden que el proyecto de Ley 249 no se apruebe.

El bloqueo de la ruta se instaló a primeras horas de la mañana de este jueves, pero solo permanecieron aproximadamente cuatro horas bloqueando la carretera que une a Santa Cruz con el norte integrado y Cochabamba.

El martes, 5 de julio, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Baja, donde establece medidas de promoción y protección de los derechos del sector gremial, la misma que tenía 11 artículos, uno de ellos cuestionado por los comerciantes.

Lea también ECONOMÍA Dirigente dice que comerciantes son "engañados" por contrabandistas y rechaza control aduanero en mercados Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de gremialistas de Santa Cruz sostuvo que la Aduana debe luchar contra el contrabando en las fronteras y no en los centros de abastos