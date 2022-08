Comerciantes rechazan demarcación de puestos en el mercado Mutualista; entre tanto la circulación vehicular es normal

“Ni para vender somó alcanza”, dicen los otros vendedores, que por ahora no tienen qué ofrecer, pero que permanecen sentados a la espera de tener un lugar para vender. “Por lo menos son unos tres baldes (los que se necesitan para la venta); no da”, dicen nuevamente. Esta es la realidad de comerciantes de la Asociación 27 de Julio del Mercado Mutualista que, a días de haber celebrado su aniversario, lo perdieron todo en el incendio ocurrido el pasado 31 de julio.

Burgoa señala que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) se ha comprometido a financiar el 50% de la construcción de nuevos predios, pero son los comerciantes quienes deben pagar el resto. “Si no tenemos un puesto, no tenemos mercadería, ¿cómo vamos a acceder a un préstamo de $us 5 mil?”, se pregunta y desesperanzado completa: “no tenemos con qué garantizarnos, no tenemos crédito”.