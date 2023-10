Comerciantes y guardias municipales se enfrentan con puños, palos y piedras en la Quinta Municipal

Los afectados por el incendio recalcan que, si bien no todo el centro de abastecimiento se quemó en el incendio, pero sí, quedaron sin energía eléctrica, y mientras no se refaccione la nave quemada, no podrán atender con normalidad. “Necesitamos luces, desde hace dos semanas estamos a oscuras. Lo único que hacen ellos (Alcaldía) es rondar, sacar fotos y nada más”, reclama Celsa Choque, una de las afectadas.