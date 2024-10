Comienza una nueva semana sin atención en salud en Santa Cruz

Exigen sueldos y revisión de control biométrico

Protestas sin respuesta

Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud, lamentó que hasta el momento no haya habido respuesta a las demandas. “Nos deben nuestros salarios, no pedimos privilegios, solo lo que nos corresponde”, señaló, enfatizando que el paro afecta directamente a los pacientes, pero la responsabilidad recae sobre las autoridades por incumplir sus obligaciones.



El paro, que comenzó la semana pasada con una protesta de 48 horas, ha escalado debido a la falta de soluciones. Los trabajadores advierten que podrían endurecer las medidas si no se resuelve la situación.