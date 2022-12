Comisión Especial de Tierras evidencia construcción de galpón y ‘estaqueada’ en la propiedad avasallada en Guarayos

También cuestionó que hasta la fecha no existan personas aprehendidas por parte de la Fiscalía , a pesar del daño que se ocasionó en la propiedad y las herramientas de trabajo que fueron quemadas y destruidas.

Por su parte, el asambleísta y secretario de la Comisión de tierras, Iván Quezada, repudió la acción vandálica con la que actuaron las personas , situación que no debe quedar en la impunidad, aseguró.

“ Han establecido su galpón comunario en áreas protegidas , donde no se puede talar, ni desmontar”, denunció.

“Las instancias correspondientes hacen caso omiso a las denuncias. No queremos pensar que estas personas han sido pagadas para destruir todo a su paso y no dudo que no respeten nuestros bosques y seguir con sus asentamientos”, expresó.