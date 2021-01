Comité Científico Nacional recomienda cuarentena rígida y Santa Cruz dispone acortar horarios

Escucha esta nota aquí

El Comité Científico Nacional declaró emergencia sanitaria ante el repunte de casos de Covid-19 y conmina al Gobierno a iniciar una cuarentena rígida de 14 a 21 días. Mientras que, en Santa Cruz de la Sierra, el municipio más golpeado por la pandemia dispuso reducción de horarios y no descarta un posible confinamiento más adelante.

Del encuentro de especialistas participaron los presidentes de los comités científicos de cada región (cada uno de ellos está nutrido por sociedades científicas, en Santa Cruz son 36), los presidentes de sociedades nacionales de especialidades médicas y los máximos dirigentes de los colegios médicos de los nueve departamentos.

Una de las exigencias también es que esta instancia debe ser escuchada por el Gobierno, para tomar las decisiones. “El Gobierno tiene uno (Comité Científico) que lo desconocemos”, dijo el presidente del Colegio Médico Departamental de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

“No serán efectivos los horarios rígidos, nuestra gente es imprudente. Por ello, el único camino efectivo es un confinamiento rígido de acuerdo al ciclo evolutivo que tiene el virus, que es de 14 a 21 días. No menos, y no más tampoco”, dijo Anzoátegui.

El departamento de Santa Cruz ayer alcanzó los 60.118 casos confirmados acumulados y tiene 8.460 activos. Solo en lo que va de este año sumó 7.307 contagios.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, también remarcó que en la reunión ampliada del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que será este viernes, pedirán una cuarentena rígida para contener el rebrote.

“No nos hagan que volvamos a la cuarentena rígida, que puede ser la gran posibilidad la próxima semana si no logramos aplanar la curva”, advirtió la alcaldesa interina de la capital cruceña, Angélica Sosa, al momento de hacer conocer las nuevas medidas que regirán desde hoy hasta el 20 de enero.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, anticipó que el Gobiernos alista un decreto supremo para que las gobernaciones y alcaldías asuman nuevas restricciones frente al rebrote del Covid-19.

Esa disposición posibilitará que se reduzca el aforo en negocios y prohibir algunas actividades públicas, con la finalidad de evitar aglomeraciones que puedan elevar aún más el número de nuevos contagios.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo indicó que aún se espera que el Ministerio de Salud convoque al comando nacional de incidencias para que en conjunto se determinen nuevas acciones.

Enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen la voluntad de ayudar en el cumplimiento de las medidas.

Medidas en Santa Cruz

Sosa, anunció que ayer se terminó la etapa de posconfinamiento y que se vuelve a una cuarentena dinámica, pero advirtió que si no baja la curva de contagios incluso se volverá a cuarentena rígida.

El horario para la circulación vehicular que rige en el municipio, desde hoy hasta el 20 de enero, es de 4:00 a 22:00 (de lunes a viernes (el mismo desde inicios de año) y para fin de semana se reduce dos horas (de 4:00 a 20:00).

Sosa detalló que está prohibido que los restaurantes, cafeterías y sitios de venta de alimentos expendan bebidas alcohólicas. También está prohibido el consumo en lugares comunes de los condominios.

Se mantiene la restricción en el funcionamiento de bares, boliches, rocolas y eventos masivos.

En el nuevo decreto ya no hay horario diferenciado para circulación de ciclistas, por lo que deben adecuarse al general.

También se fijaron horarios escalonados (ver infografía) en las diversas actividades económicas, se podrán realizar de lunes a viernes 4:00 a 21:00 y sábados y domingos hasta las 19:00 (reduce dos horas). Mientras que los aforos se mantienen, con 30% en lugares cerrados y 50% en abiertos.

Unidades de terapias

Ríos, remarcó que hasta la fecha no se logra hacer uso de los remanentes del 2020 del Sistema Único de Salud (SUS) para la contratación de personal, como lo autorizó el gobierno central a las Gobernaciones, debido a la burocracia administrativa, pese a que la situación obliga a acelerar los procedimientos.

Por ello, consideró que hay requisitos administrativos que se deberían omitir para la contratación de personal y así habilitar todos los equipos de terapia.

“Está gritando el hospital Japonés de impotencia. Tiene equipos esperando sin ser utilizados, pese a que hay una lista larga de pacientes en los segundos niveles, en las clínicas y muchos en su casa a la espera de terapia”, dijo.

Detalló que hay más de 50 unidades UTI sin poder ser habilitadas, pues se requiere al menos 600 profesionales.

En el Japonés ayer se reforzó el personal (enfermeras y auxiliares) para apoyar la atención de seis enfermos, con lo que en el domo 1 ya se atiende a 15 pacientes.

El secretario departamental de Salud y Políticas Sociales, Joaquín Monasterio, exigió que el Gobierno nacional agilice la dotación de recursos humanos para habilitar más unidades de terapia.

En La Paz

Tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), las instituciones que forman este ente enviaron la misiva al presidente Luis Arce.

El director del Sedes de La Paz, Ramiro Narváez, enfatizó que se solicitó al Gobierno declarar emergencia y definir medidas restrictivas extremas de cuarentena rígida para que las acciones se realicen en conjunto y no de forma aislada en cada municipio.

“Estamos a la espera de que el presidente tome las medidas correspondientes, entiendo que sobre el tema también están trabajando a nivel gubernamental”, señaló.

Agregó que se solicita apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas para el control de la cuarentena rígida. Ese fue un pedido realizado días atrás también por el Concejo Departamental de Salud (Codesa) y las Sociedades Científicas.

En la carta enviada al presidente también se solicita la suspensión de labores públicas y privadas.

El alcalde paceño, Luis Revilla, a través de Twitter, señaló que por cuatro semanas consecutivas el departamento de La Paz, en especial en los municipios de La Paz y El Alto, tiene un “incremento constante y sostenido”, lo que genera un escenario de “riesgo de colapso de todo el sistema sanitario”. Ante ello considera que son necesarias acciones inmediatas, para “evitar la pérdida de vidas humanas por la falta de atención oportuna”.

La secretaria municipal de Salud, Verónica Hurtado, aclaró que no se asumió aún la decisión de cuarentena rígida, pese a que como municipio están de acuerdo, debido a que no sería efectiva si no se asume similar medida en el resto de los municipios, por el constante flujo vehicular.

El director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza, dijo que hay riesgo de colapso si no se toma “medidas radicales y de cumplimiento estricto”.

En Cochabamba

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Cochabamba anunció que, ante el incremento de contagios, el municipio retornará a una cuarentena mixta, desde este viernes 15 de enero. Determinaron que el día domingo no exista ninguna actividad. “Las actividades económicas activadas tienen el protocolo. Si son siete días de contagio, hoy vamos a reducir a uno”, explicó el alcalde, Iván Tellería.

Para saber

NÚMERO PILOTO

La Paz habilitó un Call Center departamental que se centralizará en dependencias de BOL-110, para monitorear todas la emergencias y requerimientos de la población.

PRUEBAS CENETROP

Solo este centro de referencia en la actualidad está procesando alrededor de 600 pruebas RT-PCR a diario.

PRUEBAS EN SANTA CRUZ

Un total de 11 centros de salud están procesando en la actualidad pruebas RT-PCR para coronavirus en la urbe cruceña. Aunque el Sedes adelantó que, para realizar pruebas rápidas de antígeno nasal, se ampliarán 18 centros de primer nivel más en los próximos días.

DEMANDA DE PLASMA

En solo un mes en el departamento cruceño la solicitud diaria de plasma creció. Paso de uno a 20 pedidos en cada jornada. Cuando comenzó la desaceleración de contagios el banco regional tenía más de 1.000 unidades, ahora están en campaña de recolección.

Después de casi dos meses vuelven a habilitar el hospital de Montero; recibe a tres pacientes críticos



Después de casi dos meses, este miércoles 13 de enero, se consiguió reabrir el área Covid del hospital Óscar Urenda, en el municipio de Montero y recibió a los primeros tres pacientes críticos para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Todos fueron derivados del hospital de segundo nivel Alfonso Gumucio Reyes.

Ayer, después de mediodía se comenzó con el traslado y se prevé que hoy será llevado otro grupo de enfermos de menor complejidad.

El responsable del área Covid del hospital, Javier Chacón, indicó ayer que en total requerían derivar seis pacientes, cuatro de ellos para UTI: tres de la tercera edad y un hombre de 52 años del cual su salud igual está en peligro, debido a que tiene otro factor de riesgo, la obesidad

Detalló que los otros dos pacientes aún no requieren terapia, pero que pueden agravarse debido a sus enfermedades de base.

El área habilitada en el Óscar Urenda, además de las 12 unidades de terapia intensiva, tiene 34 camas de medicina interna y servicios complementarios. Para ello, se contrató a 140 profesionales.

El director del hospital Alfonso Gumucio, Jhonny Guzmán, explicó que el incremento de contagios disparó la demanda de internación, pues entre septiembre y diciembre, solo recibían casos esporádicos y en el peor momento llegaron a ocuparse tres al mismo tiempo. Sin embargo, esa situación cambió este año con 13 internados, por lo que hasta antes del traslado de pacientes solo le quedaban seis camas disponibles.

Desde la Gobernación cruceña pidieron al Gobierno nacional agilizar el convenio intergubernativo para completar el trámite administrativo de funcionamiento del nuevo hospital.