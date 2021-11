Comité Cívico confirma quinto día de paro; será el último día de abastecimiento "hasta nuevo aviso"

Escucha esta nota aquí

El Comité Cívico cruceño confirma quinto día del paro multisectorial. También informa que mañana será el último día para abastecimiento de alimentos, hasta nuevo aviso, porque “no estamos de fiesta, estamos en una protesta y el paro significa no circulación. Mañana al mediodía ponemos candados en las calles y volvemos a protestar como corresponde”, dijo Fernando Larach, vicepresidente del Comité. "Los que no están acatando el paro rígido los invitamos a que lo hagan, y los que lo estuvieron haciendo, que sigan así", apuntó Larach.



"No ha habido un acercamiento con el Gobierno para atender las demandas de los sectores en protesta así que este viernes a las 00:00 horas se inicia el quinto día", agregó Larach.

El vicepresidente del comité dijo que esta medida no es porque la gente se haya relajado en el paro, sino porque el Gobierno no ha dado una respuesta hasta ahora al pedido de anulación de la Ley 1386. "No puede ser que estemos cuatro o cinco días de protestas y no se acerquen a dialogar con nosotros", dijo Larach.





