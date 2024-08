Comité Cívico cuestiona decisión del Gobierno en reserva El Choré y pide reforestación en esa zona consumida por los incendios

"Es una situación alarmante, el 2024 en octubre estuvimos con el presidente y en esa área protegida hicimos una denuncia pública, con imágenes y todo, demostramos que eso esta llenos de cocales. Y no hacen nada. Estamos a casi un año de la denuncia y no han hecho nada", disparó el vicepresidente cívico.



A decir del cívico, "hemos llegado a un límite en que no se puede permitir esta situación, de quemar los bosques para cambiar el uso de suelo".



Creo, agregó Cochamanidis,"que hay que hacer todas las gestiones, que en caso de que haya salido el decreto se abrogue el mismo, porque no es posible que entreguen las tierras que se quemaron para otras cosas. Más bien lo que deben hacer es hacer un plan de reforestación, para poder equilibrar el ecosistema".