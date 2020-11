Comité Cívico se niega a reconocer los resultados hasta que no se esclarezcan las irregularidades que ve en el TSE

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, desconoce los resultados ofrecidos hasta el momento por el Tribunal Supremo Electoral y pide a la institución que ofrezca las garantías de una elección limpia y transparente. Al mismo tiempo, y mientras no se aclaren las irregularidades encontradas por sus técnicos, "no aceptamos a ningún presidente porque no estamos conformes con el acto eleccionario", matizó.

Calvo se mostró tajante para afirmar que "tenemos la prueba clara de que se manipuló y hay múltiples irregularidades. El pueblo boliviano no puede ser engañado una vez más. Ha sido un manejo hecho con pinzas el que ha engañado incluso a instituciones internacionales”.







Ante lo que cataloga como una mentira, Calvo afirma que "no vamos a reconocer los resultados, no vamos a reconocer a ese señor". Plantea que el TSE debe transparentar su actuar ante los ingenieros de sistemas que apoyan la denuncia del Comité y "tengamos la certeza, con la documentación entregada, de los resultados". Solo de esta manera "con la conciencia tranquila, podremos reconocer al presidente electo".

Durante la explicación propuesta por los responsables técnicos que han cotejado el conteo de actas consideran que hay un "manejo discrecional de lo que significaría el cómputo de su votación. Han reducido los porcentajes y votos de algunas agrupaciones políticas".

Como una muestra de las irregularidades detectadas muestra una imagen recuperada de la página de la OEP que, a día 20 de octubre a hora 9:09, reconoce un total de actas habilitadas de 34.157, lo que el sistema califica como el 100% de actas. Sin embargo, tras la interrupción de datos, aparece como actas habilitadas un total de 35.900.

En otro momento de la explicación, mostró la diferencia entre los votos registrados en el acta y los votos incorporados en el sistema. "En la mesa 1996, de Argentina, se refleja en el acta 22 votos para el MAS, pero en la página (de la OEP) esta misma mesa otorga al MAS 117 votos".

El día de ayer, el Comité solicitó a los diversos particos políticos le puedan entregar las copias de las actas para continuar con el cotejo de datos. Calvo destacó que tanto Creemos como Comunidad Ciudadana les hicieron llegar la documentación para proseguir con el control de los votos.

Además de estas irregularidades, el presidente cívico señaló que "los delegados electorales dentro del conteo han descubierto múltiples irregularidades que se han enviado al TSE". Considera que Salvador Romero, como cabeza del órgano electoral deberá responder "pensando en Bolivia".

Piden suspender el conteo oficial

El trabajo que realizan los técnicos del Comité "no se realiza de un día para otro". Y considera que "para ser responsables con Bolivia" se debe tomar el tiempo necesario.

Ante esta situación, piden al TSE que "no se emita el resultado final hasta que el pueblo boliviano pueda quedarse tranquilo y respaldado por el trabajo que realiza este quipo de ingenieros de sistemas que ha encontrado los delitos causados por el TSE".

El planteamiento propuesto desde el ente cívico propone que el TSE facilite el acceso al sistema utilizado para el cómputo de las actas como forma de verificar la transparencia del proceso, descartando así cualquier manipulación informática. Calvo considera que de esta manera " estamos hablando enserio a un país que esta desesperado y no quiere ningún engaño más".





No se aventura a adelantar las acciones de presión que podrían asumirse, aunque señala que esa decisión corresponde al directorio que "en consulta con la Asamblea de la Cruceñidad y con el pueblo boliviano" definirá las medidas adecuadas. Reclama al TSE por no subsanar los errores de la anterior elección