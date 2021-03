Comité cívico suspende reunión ante ausencia de fuerzas políticas opositoras al MAS

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que se suspendió la reunión programada para este jueves con el objeto de analizar las medidas a tomar contra las últimas detenciones de exautoridades del Gobierno de transición, por el caso del supuesto golpe de Estado.

Calvo dijo que el encuentro fue aplazado porque no hubo apoyo de las fuerzas políticas opositoras al Movimiento al Socialismo, pues no confirmaron su asistencia, pese a ser invitados públicamente.

“Hemos convocado a los ganadores de las elecciones (subnacionales), que son contrarios al partido de gobierno, pero es lamentable que no exista su apoyo, no entendemos si es por miedo o si hay presión política para no participar”, lamentó el líder cívico.

El dirigente cívico aclaró que las autoridades electas para Alcaldía y Gobernación de Santa Cruz estaban dispuestas a participar de la reunión anunciada por el Comité, al igual que otros municipios cruceños, sin embargo, no hubo respuesta de la clase política eje central del país.

“No podemos comenzar una reunión con miedo, el pueblo esperaba una respuesta de los opositores y ellos no la están dando. El pueblo se siente frustrado por que los políticos no dan la talla”, comentó.

Para Calvo los movimientos cívicos del país permanecen unidos y se han prestado para ofrecer la mesa de trabajo en la cual se pretende hallar la unidad de Bolivia.

 El gobierno moral de los cruceños reitera, en un comunicado, la invitación para el presidente Luis Arce de llevar a cabo una cumbre cívico-política para entablar el diálogo y buscar, entre otras cosas: pacificar al país y cesar la persecución política con "detenciones indebidas"



Lea también Santa Cruz Camacho pide a vecinos levantar vigilia fuera de su casa para organizarse ante las medidas que tome el Comité Mañana el Comité Cívico convocó a una reunión para analizar las medidas a tomar contra la detención de las exautoridades del Gobierno de transición

​