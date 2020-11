Comité Ejecutivo de Demócratas se reunirá para definir alianzas para subnacionales

Escucha esta nota aquí

La cúpula del Movimiento Demócrata Social se reunirá este lunes en Santa Cruz para definir qué alianzas realizarán de cara a las próximas elecciones subnacionales. En este encuentro participarán los 25 integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, que es encabezado por Rubén Costas. En el evento, también se definirá el perfil de los candidatos del próximo proceso electoral que se realizará el 7 de marzo.

Vladimir Peña, secretario ejecutivo departamental de Demócratas, confirmó que la única temática del encuentro son las elecciones departamentales, regionales y municipales.



“Se realizará un análisis de todo el proceso que se está viviendo en cada uno de los departamentos, el tema de las probables alianzas; que firmará el Movimiento Demócrata Social, las candidaturas y la construcción del programa de gobierno”, explicó Peña.

La reunión será la antesala del congreso de este partido que se realizará el próximo 15 de diciembre, fecha de su aniversario.

Peña aclaró que, si bien la reunión del Comité Ejecutivo Nacional marcará la hoja de ruta a seguir, serán las regiones las que definan la lista definitiva de candidatos.

Elecciones

En este contexto, Peña sostuvo que actualmente, después del MAS, Demócratas es la segunda fuerza política más importante del país.

Y si bien actualmente Demócratas no tiene representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa, aseguró que uno de los pilares fuertes de su partido es la presencia y popularidad en las diferentes regiones autónomas del país, y en especial Santa Cruz.



En este escenario, el objetivo de este partido es consolidarse como la primera fuerza en las elecciones subnacionales y competir con el MAS en todo el país.



“Somos el partido que más le compite al MAS en Bolivia, no solo en el oriente. Ganamos alcaldías en el occidente; como el caso de Villazón en Potosí. También se ganó la Alcaldía de Cochabamba, y nos quedamos a dos puntos de ganar en la ciudad de Potosí”, señaló Peña.

Alianzas

Con relación a los posibles acuerdos con otras tiendas políticas dijo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo en el departamento de Beni, pero no dio muchos detalles. Y aún se evalúa cómo se presentarán en el resto del país



Santa Cruz

Eso sí, Demócratas participará en las elecciones de los 56 municipios del departamento, incluyendo las regiones donde se eligen autoridades indígenas.

Peña confirmó que su partido disputará la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Reveló que incluso tienen gran nivel de aceptación.

Reforzó esta postura indicando que, en las elecciones de 2015, como candidato a Gobernador, Rubén Costas, ganó con 65% en la ciudad, siendo primero los 15 distritos.

Sobre la candidatura de Costas al municipio de la capital oriental, dijo que su partido apoyará al actual Gobernador, si decide confirmar su postulación.

Añez invitada



Peña confirmó que se hizo llegar una invitación a la ex presidente, Jeanine Áñez, que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hasta el momento la ex autoridad no confirmó su participación.