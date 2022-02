Comité Impulsor del Carnaval rechaza propuesta de abrir la plaza 24 de Septiembre durante los días del festejo

Escucha esta nota aquí

Este jueves, por la mañana, el Comité Impulsor del Carnaval de Santa Cruz confirmó que no se permitirá abrir la plaza 24 de Septiembre para la celebración del Carnaval, ni para la reina, ni para los coronadores ni para los carnavaleros.

El concejal Manuel Saavedra, quien participó de la reunión, cuestionó la propuesta de abrir el corazón de la ciudad para los carnavaleros, pues esto pondría en riesgo a que los edificios y el ornato público sufran daños por los excesos que podrían suscitarse.

"Se determinó que no va más la propuesta de que se abra la plaza principal durante el Carnaval. Nosotros creemos que la plaza 24 de Septiembre es un lugar muy importante para la sociedad y debe ser cuidada; exponerla a daños, no tiene sentido", manifestó.

La propuesta de abrir la plaza principal durante el feriado carnavalero fue hecha como parte del proyecto elaborado por la comparsa coronadora Picarazos, la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) y la Asociación de Propietarios del Centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, bajo la premisa de tener un Carnaval diferente.

"La plaza (24 de Septiembre) no es solo de los carnavaleros sino de más de 2 millones de bolivianos", añadió el concejal.

Saavedra comentó que tras consultar la propuesta que circulaba sobre la apertura de la Plaza, los integrantes del Comité Impulsor del Carnaval indicaron que ya habían conversado sobre el asunto y se acordó no aprobar la sugerencia.

Otro de los temas abordados en la reunión es que el municipio defina un corredor exclusivo para los vehículos de emergencia, tanto de ambulancias como de patrullas policiales.

"Pedimos que se tome en cuenta que las calles del centro que se decidan cerrar, tengan la anuencia del 100% de los vecinos de la cuadra, para que no haya ciudadanos perjudicados", dijo Saavedra. Además, que se habilite un carril exclusivo para el paso de ambulancias y vehículos de la Policía.

"Todavía estamos en pandemia y pueden haber casos de emergencia en función de la enfermedad u otros temas, tiene que haber la posibilidad para que las ambulancias o carros de Policía entren y salgan rápido de cualquier punto del centro", insistió.

La próxima reunión del Comité Impulsor del Carnaval se realizará el sábado, donde las comisiones deberán presentar sus proyectos para adecuarse al plan grande para generar un Carnaval lo más seguro posible.

"Trataremos de generar conciencia porque es imposible que haya un Policía o gendarme al lado de cada carnavalero diciéndole: 'póngase su barbijo, no tome de lata ajena, no diga salud o no se abrace'. Eso ya es cuestión de conciencia; si deciden carnavalear, tienen que observar los mayores cuidados posibles para no contagiarse y llevar el coronavirus a sus casas", concluyó el concejal Saavedra.

