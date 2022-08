Comité Interinstitucional cruceño se reúne para analizar las conclusiones y detalles de la mesa técnica del censo

“No es una novedad que el resto de los departamentos sigan actuando para (que el Censo) se realice el 2024. Santa Cruz ha estado dispuesto al diálogo, tampoco crean que Santa Cruz se va a dejar meter el dedo a la boca. No vamos a esperar la voluntad del Gobierno, que quiera el tiempo que necesite, vamos a ir midiendo los tiempos porque queremos el Censo en 2023”, agregó.

En la misma línea, el senador Erik Morón (Creemos), considera que las mesas de diálogo entre el INE y las regiones no persisten mientras no se abrogue el decreto supremo que establece el Censo debe ejecutarse en 2024. Recordó que el gran problema para realizar la encuesta nacional el presente año, como estaba previsto, fue “la falta de eficiencia y responsabilidad del INE”.