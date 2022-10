Comité Interinstitucional: "Después del cabildo nos topamos con una pared, '¿Quieren paro? Hagan paro', esa es la respuesta del Gobierno"

En una semana se cumple el plazo dispuesto por el cabildo para que el Gobierno nacional modifique la fecha del censo, y la conclusión del Comité Interinstitucional por el Censo es que no hay disposición a dialogar.

Dijo que existe una posición política porque la fecha de 2024 es política, y no técnica, ya que finalmente todo tiene que ver con aspectos de la realidad social, política y económica que pueden afectar la elección de 2025, y que eso es un freno para ellos.

"Quizás en las acciones no se hubiera sido lo más eficiente, políticamente hablando, pero cuando se dialoga con alguien que no sabe dialogar, que no sabe jugar a la democracia…todos quieren ser caudillos", dijo.