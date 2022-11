Comité Interinstitucional: el paro continúa, pero cede en que el censo ya no es técnicamente posible en 2023

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo dio una conferencia de prensa para indicar que la encuesta nacional ya no puede realizarse en 2023, después del análisis técnico de esta tarde. Por otro lado, esperan que mañana se apruebe la ley del censo e instan a que la población se mantenga firme en el paro a la espera de esta.

" Lamentablemente el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación , que lo hace imposible realizar en 2023", manifestó Camacho, sobre la consulta estadística. "No hemos perdido, hemos cambiado el escenario político", expresó luego.

“ Hemos logrado muchísimo en estos 33 días gracias al pueblo boliviano; lo que no pudieron lograr los políticos en tantos años, lo hizo el pueblo boliviano”, indicó en referencia a las circunscripciones de acuerdo con la población, el pacto fiscal y la redistribución de escaños

Cochamanidis recordó: “Somos bolivianos y nos vamos a beneficiar, absolutamente todos, con esa ley”. “Sepan que nosotros hemos extremado esfuerzos, no ha sido una decisión fácil, pero tampoco podíamos ser irresponsables y sostener algo que, en lo técnico no era posible (censo 2023)”, fue el mensaje para la ciudadanía a la que agradeció su sacrificio en las calles. En referencia a que el Gobierno dilató tanto la situación que ya no se puede lograr que la encuesta nacional se ejecute con éxito en 2023.