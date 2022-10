Comité Interinstitucional irá al encuentro con Arce para “transmitir el mandato del cabildo”

“El día viernes una comisión se va a hacer presente para hacer escuchar la resolución del cabildo. Nosotros no vamos a negociar, vamos a transmitir exclusivamente lo que se ha decidido en el cabildo del 30 de septiembre. Tenga la seguridad el pueblo cruceño de que nosotros vamos a transmitir el pedido del cabildo cruceño”, aseguró Calvo.

“Esperemos que el Gobierno escuche el clamor, ya no solo de Santa Cruz, si no del pueblo boliviano y que deje de hacer daño a la población tomando estas medidas ilógicas que no piensan en los bolivianos”, remarcó.