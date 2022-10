Comité Interinstitucional pide garantías a Luis Arce para asistir al encuentro nacional en Cochabamba y deja en suspenso su participación

El presidente del Comité Cívico dejó en claro que “existe un pueblo firme que está buscando mejores días” y no descansará hasta que el mandatario “piense en los bolivianos y no en un partido de Gobierno”.

“Aquí no hay miedo, aquí los cruceños y bolivianos buscamos mejores días, si no puede controlar a sus bases, ¿cómo pretende gobernar a un país? No se olvide que cuando usted (Luis Arce) fue ministro (Economía) no pudieron ni defender a su viceministro Illanes y estas mismas hordas le quitaron la vida”, recordó Rómulo.