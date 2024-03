Comité pro Santa Cruz: el censo no dará datos reales por el masivo traslado de gente y las irregularidades

Las denuncias de irregularidades en la jornada censal, que se viralizaron en las redes sociales, y el masivo movimiento de personas de un departamento a otro, o de las ciudades capitales a los pueblos, son los dos factores que identifica el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, para afirmar que los datos de esta consulta no serán reales.

“En lo personal creo que los resultados del censo van a estar muy lejos de mostrar la realidad del país (…) Entre la gente no censada y la gente que se trasladó a otros departamentos me parece que no vamos a tener las estadísticas, claras, objetivas, transparentes y reales de cuánta gente vive en cada una de las regiones”, afirmó Larach a EL DEBER.