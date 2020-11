Comité pro Santa Cruz: "No es momento adecuado para un paro cívico"

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se desmarca de la convocatoria de un paro cívico hecha por dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, al señalar que este "no es el momento adecuado" para llevar a cabo una medida de esas características. Calvo indicó que la decisión de un paro cívico debe salir desde la Asamblea de la Cruceñidad.

El líder cívico dijo hoy: "No hemos tomado acción ni somos parte (del llamado a un paro cívico). Creemos que no es un momento adecuado" puesto que la economía está golpeada tras la pandemia. Calvo pide que se busquen otras vías para "no ser verdugo económico del pueblo".

De este modo, la dirigencia del Comité pro Santa Cruz desconoce la convocatoria a paro cívico lanzada anoche por el representante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como respuesta a lo que consideran un proceso electoral manipulado.

Calvo confía en que, por ahora, deben "seguir peleando jurídicamente para demostrar las irregularidad de este acto eleccionario".

La Unión Juvenil Cruceñista

Horas antes, el presidente de la UJC, Juan Martín Delgado, ratificó las 48 horas de plazo para definir las medidas de presión que llevarán adelante ante lo que consideran una gestión irregular del proceso electoral.



Delgado asegura que está sumando apoyos para concretar la medida. Hasta el momento, asegura, cuentan con el respaldo de transportistas, gremialistas y empresarios. Sin embargo, las consultas realizadas por EL DEBER no han podido confirmar estos apoyos.

"El paro es el último cartucho que tenemos para quemar, sino el martes o miércoles nos vamos a tener que ir del país, porque nuevamente comenzarán las persecuciones", dijo Delgado.

Durante los tres últimos días, un grupo de autoconvocados, encabezados por dirigentes de la UJC y con la colaboración de plataformas civiles, se congregaron en el Cristo Redentor para denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral. Anoche, presentaron el testimonio de cuatro personas que se identificaron como miembros del Órgano Electoral Plurinacional; sin embargo, desde el TSE desmintieron que algún miembro de la institución esté en Santa Cruz. Además, calificaron de "falsos" los relatos presentados por las cuatro personas.​

Delgado apela al ciudadano para "que se ponga la mano al pecho" y respalde el actuar de los jóvenes, "verdaderos líderes de estas protestas". La convocatoria para aprobar las medidas definitivas será nuevamente ante el Cristo Redentor.

"Si no hacemos algo ahora, estaremos viviendo en una pandemia durante 20 años", manifestó el unionista. Considera que el MAS "está entrando a hacer lo que no ha podido lograr en estos 14 años y no van a pedir permiso", complementa.

Delgado también se refirió a la posición asumida por la dirigencia del Comité pro Santa Cruz y señaló: "Si no está con nosotros, no nos arrastre con él". También criticó el silencio del gobernador Rubén Costas.