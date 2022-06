Comité pro Santa Cruz: “No queremos ser la república de la cocaína, no aceptaremos la narcopolítica, ni a parlamentarios ligados al narcotráfico”

Escucha esta nota aquí

Desde el atrio de la catedral, el líder del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que Bolivia “no quiere ser la república de la cocaína". "No aceptaremos la narcopolítica, ni a parlamentarios ligados al narcotráfico”.

Las declaraciones del cívico se dieron en el marco de la marcha contra el narcotráfico y en demanda por una verdadera justicia en el país.

La manifestación, que comenzó en la plazuela del Estudiante y llegó hasta las puertas de la Basilíca Menor de San Lorenzo, fue una iniciativa del Comité Cívico pro Santa Cruz tras los hechos de sangre registrado el martes pasado en Porongo. La tarde del feriado del Año Nuevo Aimara tres uniformados fueron asesinados a manos de personas involucradas con el narcotráfico. El hecho conmocionó a toda la población.





Es así que el líder cívico, durante su intervención, advirtió sobre el avance del narcotráfico y el deterioro de la justicia en el país. “Estos flagelos nos han obligado a expresarnos en las calles, para demostrar nuestro repudio y preocupación”, señaló.



Calvo fue tácito al exigir al Gobierno velar por la seguridad, la defensa del Estado y la vida. “No queremos sicarios, ni niños drogándose, exigimos vivir en paz y una justicia independiente”.



Pero las solicitudes del presidente cívico fueron más allá. “Exigimos al Congreso una comisión para investigar los asesinatos (de los uniformados en Porongo), caiga quien caiga”, subrayó a tiempo de resaltar que el caso caló hondo en la población, que la noche del martes se concentró en el corazón de la capital cruceña.



Sin embargo, Calvo no solo se refirió al tráfico ilícito de sustancias controladas en el país y sus efectos. También apuntó al sistema judicial, los presos y perseguidos políticos, en ellos, la expresidenta Jeanine Áñez, para quien a voz en cuello exigen que sea liberada.



Concluyó su intervención en un solo grito con la multitud, del que se escuchaba, “Bolivia dice No. No al narcotráfico, no a las injusticias”.





