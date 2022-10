Comité pro Santa Cruz plantea adelantar la mesa técnica por el censo para el 6 de octubre y pone sus condiciones

El Comité Cívico pro Santa Cruz ofreció una conferencia de prensa donde además de confirmar las resoluciones surgidas en el cabildo del viernes pasado y agradecer a la población por la gran convocatoria (se contabilizó 1.530.000 asistentes), enumeró las exigencias que complementan el plazo dado al Gobierno para hablar sobre el censo 2023, como por ejemplo, adelantar cinco días la mesa técnica por el censo y que esta se realice en Santa Cruz y no en La Paz.

"El cabildo nos ha ordenado un trabajo muy importante que lleva a un paro si es que el Gobierno, antes de los 21 días que se ha dado de plazo, no saca un decreto supremo donde se feche el censo en 2023, anulando el decreto anterior y nos garantice que en 120 días (luego de realizada la encuesta nacional) vamos a tener los resultados y van a ser vinculantes en el padrón electoral ", comenzó declarando el presidente Rómulo Calvo. " Yo creo que es muy importante que el Gobierno deje la intransigencia, deje de seguir mintiéndole al país, ya nos mintió el presidente cuando firmó el decreto, diciendo que el censo era prioridad nacional , y no es así."