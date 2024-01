Comité pro Santa Cruz suspende reunión por falta de confirmación de Zvonko

"La reunión será suspendida . Queremos aprovechar esto para exhortar a nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, a que encuentre consenso para dar certidumbre al pueblo cruceño. Exhortar al vicegobernador del departamento, Mario Aguilera , a que encuentre consenso para solucionar esto. A nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, a que encuentre consenso para solucionar este tema . Y a nuestros asambleístas nacionales y departamentales que coadyuven en la solución de los problemas de Santa Cruz", expresó. Larach también indicó que el Comité no convocará una nueva reunión, ya que está claro que no ha habido voluntad de una de las partes de sentarse en la mesa. "¿Qué es lo que necesita hoy? Trabajo por Santa Cruz", dijo Larach. "El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental no confirmó ni negó participación, ni de manera formal, ni de manera telefónica, teniendo números de teléfono y pudiendo hacerlo personalmente o a través de terceros", añadió.

"Hay gente que respeta la institucionalidad y hay gente que no la respeta. Hay quienes se sirven de la institucionalidad y cuando esta los convoca y no están de acuerdo, no asisten, lo cual habla mal de esas personas, no de la institucionalidad", expresó Aguilera en una entrevista con el programa 'Influyentes' de EL DEBER Radio.