Comunarios se declaran en emergencia por la fuga de dos internos de Cenvicruz; uno fue recapturado, según la Gobernación

Escucha esta nota aquí

Los pobladores de las 16 comunidades del distrito seis del El Torno están atemorizados por la fuga de dos internos de Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), que, según ellos, ya perpetraron un robo ayer. Desde la dirección de este centro informaron que uno de los sindicados ya fue recapturado y pidieron a los vivientes de la zona mantener la calma.

Los dirigentes del distrito seis se declararon en emergencia por este incidente y lamentaron que desde la Gobernación cruceña no informaron sobre el hecho, ni sobre los trabajos investigativos que se vienen realizando para dar con la recaptura.

Además, en una reunión entre comunarios determinaron exigir el retiro del Cenvicruz de la zona de El Torno por considerar que existen personas “peligrosas” recluidas en el lugar, puesto que, según ellos, están acusados de asesinato, violaciones y robos agravados.

De acuerdo a los registros y la información policial, la fuga se registró pasado el mediodía del lunes. Uno de los menores infractores fue visto por la comunidad Forestal y el otro, supuestamente, habría ingresado a robar en una vivienda de la comunidad Quebrada León, también conocida como La Calera.

El supuesto interno de Cenvicruz huyendo en una moto el lunes

“El joven se acercó a mi casa y me pidió que le regale agua, yo se la di y la tomó mostrándose nervioso. Luego salió a la carretera y se subió a un mototaxista que pasaba. En ese momento yo le tome una foto, porque me di cuenta que él no era de la zona y la mande al grupo (de WhatsApp) de vecinos que tenemos, ahí me enteré que era uno de los que fugó de Cenvicruz”, explicó una mujer de la comunidad Forestal, en contacto con EL DEBER.

Según la comunaria, que pidió no ser identificada, otros vecinos alertaron que el otro joven que escapó del centro, perpetró un robo en la comunidad contigua. Asimismo, pidió más control policial y mayor reguardo por parte de los funcionarios de la Gobernación, pues aseguró que no es la primera vez que se registran fugas del centro.

EL DEBER se contactó con Pedro Becerra, nuevo director de Cenvicruz, dependiente de la Gobernación cruceña, para conocer por qué aún no se ha informado a los comunarios de los trabajos investigativos en busca de la captura de los sujetos y para saber las circunstancias del incidente.

Becerra evitó hablar de la fuga de los internos y reconoció que aún no habló con los dirigentes del distrito seis de El Torno, pero aseguró que mañana mantendrá una reunión con los pobladores para atender sus exigencias y brindarles una solución a los pedidos de fortalecer la seguridad del centro.

Asimismo, el director de Cenvicruz indicó que ya se recapturó a uno de los jóvenes y señaló que se está tras los pasos del segundo prófugo, luego evitó dar mayores detalles al indicar que este miércoles dará una conferencia después de reunirse con los comunarios del distrito seis.

Lea también Santa Cruz La bebé abandonada en un micro podría ser puesta en adopción y la madre enviada a Cenvicruz, según Defensoría Se aguarda una sentencia que determine si la madre será enviada a un centro de rehabilitación y la bebé pasaría a cargo de la Gobernación para proceder con los trámites de adopción, si así lo disponen