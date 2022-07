Con 1.097 contagios el departamento cruceño tiene el número más alto que no se presentaba hace 5 meses

El departamento cruceño este lunes presentó la cifra más alta del mes encuanto a contagios, con1.097 casos positivos de Covid-19, distribuidos en 37 municipios, siendo Santa Cruz de la Sierra el más afectado con 936 casos.



Carlos Hurtado, responsable de Epidemiología del Sedes, incluso fue más allá y dio cuenta que la cifra de hoy es el número más alto que no se presentaba hace 5 meses en el departamento.



Los 1.097 casos positivos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Santa Cruz con 936 nuevos contagios, Montero con 22, Vallegrande 15, La Guardia 11, Warnes 10 y Cotoca, El Torno, Mineros con 8 casos, San Javier y San Pedro con 5, Buena Vista, Cabezas, Saavedra y Puerto Suárez 4, Colpa Bélgica, San Ignacio, San Julián, San Rafael con 3 casos, Camiri, Concepción, Cuatro Cañadas, Gutiérrez, Mairana, Moro Moro, Pampa Grande, Portachuelo, Roboré, San Carlos, San José, San Matías con 2 y Boyuibe, El Carmen, Charagua, Fernández Alonso, Okinawa y Yapacaní con 1 caso.



Así mismo, señaló que 787 pacientes vencieron el virus y no se tuvo que lamentar ningún deceso por causa del Covid-19, gracias a la vacunación masiva en la ciudad y las provincias.



Agregó que en las Unidades de Terapia Intensiva se tienen 21 personas internadas y 14 están acopladas a un respirador luchando por su vida.



Por otra parte, 4.163 personas acudieron este día a los diferentes puntos de vacunación habilitados en busca de la dosis contra el virus. En ese sentido, las autoridades en salud piden a la población no descuidarse y acudir a los puntos, teniendo en cuenta que la vacuna es la manera de evitar complicaciones del coronavirus.