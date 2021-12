Con 5.926 nuevos positivos por Covid-19, Santa Cruz bate récord de infectados por cuarto día consecutivo

Escucha esta nota aquí

En el penúltimo día de 2021, la cuarta ola de contagios de Covid-19 no perdona a Santa Cruz. Por cuarto día consecutivo, el departamento oriental vuelve a batir un nuevo récord de contagios, ya que se registraron 5.926 nuevas infecciones, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

"5.926 infectados. De lejos es el mayor número de casos de toda la pandemia y la cifra equivale a dos meses de casos, durante en el descenso de la tercera oleada", lamentó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, quien advirtió que se están por triplicar los contagios registrados en el mes de noviembre.

La fácil transmisibilidad hace que también se expanda la cifra de municipios afectados, son 47 en total y la preocupación se centra en el área metropolitana, principalmente en Santa Cruz de la Sierra, que concentra el 86% de nuevos contagios, es decir, una cifra mayor a 5.118 infecciones.

Santa Cruz de la Sierra concentra el 92% de los nuevos casos de esta cuarta ola.

Además, en esta jornada 17 personas perdieron la vida, 12 de ellas no tenían ninguna vacuna y dos solo tenían una de las dosis contra el coronavirus.



109 personas, de las 149 ingresadas en terapia intensiva a causa del virus, están acopladas a un respirador, lo que también refleja la crítica situación que se vive en los centros de salud cruceños.

Es por ello que desde la Gobernación demandan que el Gobierno dote de ítems de salud para fortalecer la lucha contra el virus.

 Respecto a la vacunación, Hurtado señaló que 15.492 personas recibieron la vacuna contra el virus, al menos un tercio de estas corresponden a provincias. El 52% de los cruceños cumplieron con su esquema de vacunación.



De los nuevo vacunados, 3.319 son menores de edad entre los 5 y 17 años.

"Sigamos cuidándonos. Mañana es el último día del año, dejemos las fiestas y evitemos acudir a lugares masivos. Y ante la evidencia de síntomas vamos que nos atienda un médico y que nos tomen una muestra para confirmar o descartar la enfermedad y así asumir medidas", concluyó Hurtado.

Pedido de las autoridades

El gobernador Luis Fernando Camacho lamentó que se esté cerrando este 2021 con un alto índice de contagios de covid-19, situación que es preocupante, por lo que manifestó que no debe faltar la fe en toda la población de que esta emergencia se supere pronto y que este 2022 sea el año de los cruceños y de los bolivianos.



Igualmente, el director del Sedes, Erwin Viruez, exhortó a que las personas que aún no han sido vacunadas o que no hayan completado el esquema de las tres dosis, acudan a los centros de inmunización, principalmente las más vulnerables, como las de la tercera edad y las con enfermedades de base, ya que son los que más fallecen a causa del virus, de acuerdo a los registros epidemiológicos.



