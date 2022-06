Con café calienta a los visitantes de la plaza 24 de Septiembre y ayuda a su padre enfermo

Escucha esta nota aquí

Tiene 16 años, trabaja desde los nueve y desde hace un par de semanas empezó a labrar su independencia.

José Enrique Balderrama Masaí necesita generar ingresos por varias razones: ama ser comerciante y emprendedor; ayuda a su madre, que tiene una bebé de tres meses; y tiene que apoyar a su padre con la comida y los remedios, ya que este fue diagnosticado con problemas del corazón.

Solicitó permiso a la Dirección Municipal de Espacios Públicos, pero aún no sale la autorización, y mientras tanto, por los aprietos económicos, se apuró a vender, lo que le ha valido malos entendidos con otros vendedores de café de la plaza 24 de Septiembre, que ya están organizados. Sin embargo, gracias al apoyo de algunos activistas, dice que ha conseguido que le permitan la venta mientras se oficializa el visto bueno en estos días.

Se aferra a la plaza principal de la ciudad porque vive a media cuadra. Alquila un cuarto cerca, donde también refugia a su madre y a su bebé.

"Ahora trabajamos los dos, mi madre de noche y yo en las tardes. El café con leche era un emprendimiento que yo tenía en mente hacía mucho tiempo, pero no lo llevé a cabo porque no tenía dinero y, cuando reuní lo suficiente, supe que mi padre estaba enfermo y que no tenía ni para comer, así que le entregué lo que tenía", comparte.

Se puso en campaña para juntar dinero nuevamente, concentrado en su proyecto cafecero, y gracias a que su caso se viralizó en redes sociales, recibió la colaboración de la gente y por fin logró comprar su carrito y los termos.

Tiene un proyecto cultural inspirado en el café con leche, como algo que es parte de la cultura cruceña. Como parte de esa iniciativa, los próximos pasos serán vestirse de cambita, pintar su carrito de verde y blanco y serigrafiar sus termos con la imagen de la Catedral y también de la bandera cruceña.



A las nuevas generaciones las invita a seguir sus pasos. "A los jóvenes les digo que inicien con un emprendimiento, que salgan adelante", finaliza.

Lea también Para Ellas Roxana Valda creó un emprendimiento y ayuda a otras mujeres a forjar el suyo Es ingeniera industrial, facilitadora del Programa Conjunto, ejecutado por PNUD y ONU Mujeres; también tiene un pequeño emprendimiento, llamado Dulce Detalle