Con cinco votos a favor y tres abstenciones, el Concejo Municipal cruceño aprueba el POA 2023

La sesión, que se llevó a cabo en el coliseo Las Orquídeas del Plan Tres Mil, estuvo marcada por gritos y abucheos de parte de barras bravas que apoyaban a los concejales de la UCS y el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que no permitían a los opositores realizar sus observaciones con tranquilidad.

Otro punto que no tiene sentido para Saavedra, es que la Alcaldía haya adquirido 19.635 computadoras Quipus Kuaa para esta gestión, pero para el 2023 solo se están presupuestando 16.027 , por lo que ve que el alcalde Jhonny Fernández estaría incumpliendo con su promesa electoral.

“En el tercer año de gestión municipal, solo tres de cada 10 alumnos van a tener Tablet, además es bueno aclarar que los equipos no son regalados, son prestados”, dijo Saavedra, a tiempo de proponer ampliar el plazo para revisar los informes por una semana más.

En respuesta a las observaciones de Saavedra, el secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, aclaró que los “contratos de fiscalización” a los que hacía referencia el concejal en realidad no son de fiscalización, sino de alquiler de maquinarias y servicios.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Antonio Alberti, cuestionó que la mayoría de los presupuestos dentro del POA carecen de un estudio de cálculo, es decir, no hay las explicaciones de cómo se llegó a ese monto, situación que no garantiza la transparencia, ya que las obras se pueden “inflar”.

En la misma línea, el concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, adelantó que se abstendría de votar por un presupuesto “que no representa las necesidades de la gente” y señaló algunas observaciones, como supuesto sobreprecio en el mantenimiento de aires acondicionados y en la compra de chalecos.

“A mí me daría vergüenza que por un sueldo personas pierdan su dignidad de defender lo indefendible”, expresó Medrano, refiriéndose a las barras de la UCS que no paraban de abuchearlo mientras daba a conocer su postura.

Lamentó que por primera vez el municipio vaya a manejar un presupuesto tan elevado , que roza los $us 600 millones, pero se lo ejecute sin escuchar las necesidades de la gente.

“No podemos traicionar a Santa Cruz, no podemos regalarnos aprobando unos papeles que están mal hechos. Yo no me voy a prestar a esto”, afirmó.