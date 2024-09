Con documentos falsificados le ganan terreno al municipio cruceño

Terrazas informó que. con una carta de la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, logró que la notaria le responda el 8 de agosto que esa escritura, con esa matrícula computarizada, no existe, y que no cursa en los archivos de la notaría de fe pública. “Se denunció ante las autoridades correspondientes”, indicó.

Apuntó a Derechos Reales , que abrió folio con documentación falsificada. “ Derechos Reales está incurriendo en irregularidades , es una institución que garantiza tu derecho propietario. En resumen, se ha ido generando documentación para llegar a esto”, dijo, y remarcó que el delito es de origen, ya que finalmente Muñoz se fue hasta Mineros, donde logró el trámite que no pudo conseguir con las notarías 75 y 3 de Cotoca.

“Actualmente, esa notaría de Mineros está intervenida por varios casos, no por este”, denunció.

La legisladora también aludió a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), ya que la notaria número 3 denunció que, en la documentación del Municipio, además de no tener el sello seco del certificado catastral, figuraban pagos de impuestos, vinculados a un QR del SAT, pero a un bien inmueble sin datos.

Para la concejala, lo más lamentable es que a Marco Muñoz le acepten la documentación en la vía civil, y que con eso inicie un proceso, tanto a la Alcaldía, al Ejecutivo, por acción negatoria, como a los concejales, con acción de libertad, y amparo constitucional. “Además, figura en el sistema es que me denuncian por difamación y calumnias”, observó.

Dentro de su labor fiscalizadora, cree que es muy “indignante” saber que el alcalde tiene una dirección jurídica que no investiga nada, “y que juega a perder procesos, y que no haya identificado nada, porque los convocamos al Concejo y no mencionaron un solo delito que nosotros identificamos”, apuntó.