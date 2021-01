Con el retorno a clases revive el drama de la limitación del acceso a internet

Escucha esta nota aquí

A 15 días del inicio de clases, fecha anunciada por el Gobierno, en la unidad educativa La Madre II, del área urbana de Santa Cruz de la Sierra, los maestros siguen a la espera del instructivo de la modalidad en la que se desarrollará el año escolar.

Una de las maestras cuenta que en 2020, cuando se clausuró el año por la pandemia del coronavirus y las clases fueron virtuales, enfrentaron serias dificultades. De sus más de 30 estudiantes, ni la mitad logró conectarse a las clases.

Teme que esta situación se repita, pero también reconoce que no se puede volver a las aulas, porque el contagio del Covid-19 tomó fuerza en las últimas semanas y entre el personal docente de este establecimiento han sufrido bajas por la enfermedad.

Este lunes comenzaron las inscripciones escolares en el país solo para estudiantes nuevos, mientras que las clases se retomarán el 1 de febrero. El Ministerio de Educación informó que, de acuerdo al nivel de riesgo del Covid-19, cada región definirá si toma las modalidades presencial, semipresencial o a distancia a través de la plataforma virtual.

El retorno a las actividades escolares se realiza en medio de una segunda ola de contagios, el último Índice de Alerta Temprana señala que son 39 los municipios de alto riesgo en el país.

En este sentido, en las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas prevén el retorno de forma virtual, pero el acceso a internet nuevamente es una de las principales dificultades.

En las áreas dispersas se analiza el retorno a actividades semipresenciales o presenciales y para ello se prevé que el Ministerio envíe formatos de cartillas para cada grado de escolaridad. Este mismo material se utilizó el año pasado, aunque elaborado por iniciativa de los maestros del área rural.

En las comunas como Montero y La Guardia, coordinan directores distritales y padres de familia las condiciones en las que retomarán las clases. En especial para estudiantes de establecimientos del área dispersa, quienes podrán optar por la modalidad semipresencial.

Desde el Ministerio de Educación se remitió un protocolo de bioseguridad que deben cumplir. Además, les informaron que entregarán cartillas, aunque para su impresión y distribución pedirán ayuda a las alcaldías.

Exponen limitaciones

Entre los maestros hay opiniones divididas sobre el retorno a clases. Aunque la mayoría reconoce que la modalidad debe cambiar debido a la pandemia, igual exponen que hay limitaciones tecnológicas que este año se deben superar.

El profesor con más de 35 años de experiencia, Teodomiro Mendoza, indicó que es una equivocación definir que este año nuevamente se tengan clases virtuales. Comentó que el año pasado, de los 35 estudiantes que tuvo, solo 12 ingresaban a su clase. “Consulté los problemas y las madres me contestaban que no tenían celulares, otros que no tenían recursos para comprar megas a diario”, explicó.

Agregó que en el lado de los profesores también hay dificultades, pues muchos no se adaptaron a las nuevas tecnologías.

“El profesor puede estar esmerándose, pero el niño no tiene mucho tiempo de concentración y en su casa tiene muchas distracciones”, explicó.

En Yapacaní, el director del centro Jesús Nazareno, José Miguel Subirana, indicó que se prevé este año las clases sean presenciales, pues en el 2020 tuvieron muchas dificultades en distancia, más en su caso que trabaja con educación especial.

Añadió que subdividirán a los estudiantes en dos grupos: mañana y tarde, para reducir las concentraciones.

En otros distritos educativos

En el municipio de La Guardia, que comprende un distrito educativo, se prevé que las clases se desarrollen en dos modalidades: a distancia en el área urbana y presenciales en el área dispersa. De hecho, hace dos semanas se gestiona la instalación de lavamanos y termómetros en las unidades alejadas. Sin embargo, la autoridad municipal del área tuvo baja médica y aún se está por confirmar la modalidad en la que se continuará el trabajo.

En Montero, desde la Dirección municipal de Educación, explicaron que no se retomarán clases presenciales, si no que será a distancia y en algunas semipresencial, por eso se acondiciona las unidades educativas con lavado de manos. Además, este año se trabaja un convenio con una telefónica para que se pueda colocar internet alrededor de las unidades educativas.

La padres

Los padres de familia se convirtieron en parte fundamental, más que los años anteriores, porque gran parte de la enseñanza se debe desarrollar desde la casa, a través de internet, pero nuevamente saltan las dificultades de acceso a internet.

El expresidente de los padres de familia, Jaime Aramayo, indicó que los municipios deberían dotarles equipos a los escolares para el desarrollo de las actividades.

“Este año será un problema para las clases, al igual que el año pasado. Algunas unidades educativas el año pasado pasaron clases virtuales, otras no pudieron, pero al final no hubo calificaciones”, lamentó.

Remarcó que en área urbana es muy complicado continuar las clases este año de forma virtual y la situación se agrava en el área rural. “En muchas comunidades no hay ni energía eléctrica, peor se tendrá internet”, lamentó.

El dirigente departamental de los padres, Marcel Soliz, indicó que se gestionan convenios para mejorar el acceso a internet.

Una profesora de educación alternativa cuenta de 40 estudiantes que tenía en su curso, solo seis pudieron entrar a la clases por Zoom y seis por WhatsApp, porque para ellos no se clausuró el año escolar.

Se anunció que los ministerios de Educación, Obras Públicas Servicios y Viviendas y Entel harán posible que los estudiantes de unidades fiscales puedan utilizar de manera gratuita internet para pasar clases. Se adelantó que, ingresando a la plataforma del Ministerio de Educación, se puedan usar espacios con los subsistemas y puedan aprender sin la necesidad de un costo adicional.

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta el 2019 en el área urbana solo el 42% cuenta con acceso a internet y en el área rural ese porcentaje alcanza apenas a 1,42% (ver infografía). Aunque en cuanto al acceso a radio, otro medio propuesto por el Gobierno para apoyo de clases, la situación es a la inversa, el 55,76% tiene acceso en el área rural y solo el 32,41% en el área urbana.

Estudiantes

En Montero, el estudiante, Marco Antonio Soliz Calle, que este año continuará en el colegio Daniel Rivero, indicó que es una incertidumbre la modalidad de clases que seguirán, pero su deseo es que este año las clases sean presenciales. “Estoy en mis últimos años de escuela y no tuve la oportunidad de presenciar lo que son actividades del colegio y trabajos grupales entre colegas de otros paralelos”, manifestó.

Indicó que tanto escolares como maestros tuvieron dificultades con las clases virtuales. “No todos contamos con los recursos adecuados. Sin embargo, aun así, solo espero que las clases se nos den, de la mejor forma posible”.

Otro escolar del establecimiento, Félix Oroza, Rodrigo Osinaga reconoció que el año pasado tuvo dificultades en clases virtuales porque es más corto el tiempo y más difícil seguir el ritmo a los maestros.

El acceso a la tecnología no solo afecta al nivel inicial, primario y secundario, sino al sistema alternativo, porque son personas adultas que además de cubrir el estudio para sus hijos, necesitan para ellos mismos.

Cifra

3.000

Unidades educativas

Son las que hay en Santa Cruz, de las cuales ya se hizo la inscripción en las unidades de alta demanda

200

Días

De clases se deben cumplir cada gestión como parte del calendario educativo cada año.