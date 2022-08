Con o sin invitación Camacho irá a la cita por el censo del lunes: "Asumo que los únicos invitados son aquellos que siguen la línea del MAS"

Al ser consultado sobre si finalmente recibió invitación para la reunión del lunes 15 de agosto, el gobernador de Santa Cruz dijo este sábado 13 de agosto que, sin duda, se pretende no hacer partícipes a las personas que no piensan igual que el Gobierno y que no están de acuerdo con que el censo se haga en 2024.

Camacho también aseguró que, con invitación o sin ella, igual asistirá a la reunión de socialización del censo, convocada para este lunes 15. "Me inviten o no, tengo que asistir para llevar el sentimiento de la gente que quiere que el censo sea en 2023", afirmó, recordando que no puede ser que en Cochabamba estén presentes en la reunión el gobernador, el rector y el alcalde, y que en Santa Cruz estén queriendo "depurar a quienes no piensan igual".