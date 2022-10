Conade denuncia al Gobierno por "terrorismo de Estado" y aduce que lo hace porque Santa Cruz defiende el censo en 2023

Para esta organización todo está claro: “(…) Nos dan la razón, no tienen argumentos técnicos, no tienen la capacidad de dirigir un censo, no tienen la capacidad de gobernar; Sr. Arce: su gobierno es un desgobierno”, expresa el comunicado, para más adelante destacar la defensa que Santa Cruz hace de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.