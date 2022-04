Concejal acusa a subalcaldesa Maida Paz de nepotismo y ella responde que se trataría de una persecución política

Escucha esta nota aquí

El concejal suplente por Demócratas, Alberto Vaca, denunció el miércoles que la subalcaldesa del Distrito 5, Maida Paz, tendría a tres familiares directos trabajando en la Alcaldía cruceña. Además, afirmó que cuenta con un proceso penal por avasallamientos. Al respecto, la aludida Paz descartó las acusaciones y argumenta que se trataría de una persecución política en su contra.

Según Vaca, en semanas pasadas recibió varias denuncias por parte de los vecinos del Distrito 5 que aseguran que la subalcaldesa Paz no trabajaba en favor de ellos. Motivo por el cual, realizó investigaciones y descubrió que tres presuntos familiares de Paz son funcionarios municipales.

“Hablamos de nepotismo, de la existencia de un clan familiar con beneficios políticos. Esto no habla bien de una autoridad pública, y a pesar de esto el alcalde Jhonny Fernández la ratificó en el cargo”, cuestionó el concejal.

Aseguró que ya hizo una denuncia ante la Dirección de Transparencia del Gobierno municipal para que se investigue si la subalcaldesa efectivamente se encuentra violando el Estatuto del Funcionario Público, y de comprobarse, sea sancionada como corresponde.

Asimismo, aseguró que la subalcaldesa atraviesa por un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, avasallamiento de tierras y tráfico de tierras. Sugirió que la mejor alternativa es que Paz renuncie a su cargo mientras finalizan las investigaciones.

“Lo que nosotros queremos es que, por ética, ella renuncie al cargo, se defienda si ella dice que es inocente y después podrá volver con la frente en alto al ejecutivo municipal, pero si no lo hace entonces el señor alcalde tiene que dar una señal a los ciudadanos de que va a tener autoridades intachables”, señaló Vaca.

Por su parte, Mayda Paz aseguró que no se encuentra sometida a ningún proceso penal. Considera que se está cometiendo un acoso político en su contra.

“Quiero aclarar a la opinión pública que es totalmente falso. En 2017 me hicieron un proceso y una persecución política, pero gracias a un fallo de la Sala Penal Segunda ya no tengo ningún proceso”, explicó Paz.

“Es lamentable que estos concejales opositores estén haciendo este tipo de denuncias, es un acoso político hacia mi persona, porque ellos siempre han tenido rivalidad política conmigo y siempre les he ganado en este distrito. Yo soy subalcaldesa porque los vecinos me han apoyado, he trabajado en la campaña de Jhonny Fernández, aquí estoy y aquí me voy a quedar”, añadió.

Paz admitió que su esposo y uno de sus hijos trabajan en la Alcaldía cruceña; sin embargo, afirma que no sería nepotismo porque habrían ingresado durante la pasada gestión municipal y no se encuentran bajo su cargo.

“Le respondo a los concejales, que se hagan asesorar bien, que sepan qué es nepotismo, yo no tengo a ningún funcionario familiar mío bajo mi cargo. Es cierto que mi esposo trabaja en la Alcaldía, pero ya hace bastantes años, yo no lo he metido. Mi hijo también trabaja, pero no han ingresado en esta gestión y no están bajo mi cargo”, concluyó.