Concejal Alberti: “El alcalde Jhonny Fernández está perdido en el manejo de los mercados"

El acuerdo suscrito el martes entre dirigentes de las federaciones gremiales y el Ejecutivo Municipal no sería más que un “coqueteo” del alcalde Jhonny Fernández a los comerciantes, según el concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Antonio Alberti, que además asegura que el Gobierno Municipal carece de una agenda de trabajo.

La mañana del martes los gremiales de los diferentes mercados bloquearon intersecciones del segundo anillo para que la Alcaldía aplique la Ley 136. La medida puso de cabeza a la ciudad, generando caos vehicular y la molestia de la población que vio alterada su jornada desde tempranas horas de la mañana hasta pasado el mediodía, cuando el alcalde firmó un convenio con los dirigentes.

“El alcalde Jhonny Fernández está perdido, ayer (martes) coqueteó con los formales y seguramente en los próximos días van a salir los ambulantes y va a coquetear con ellos también”, dijo el concejal opositor en entrevista con el programa ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio.

Para el legislador, el alcalde y su gabinete “se hacen los locos” con el manejo de los mercados, ya que en lugar de realizar auditorías y regular temas que son de conocimiento público, como que los dirigentes gremiales cobran sitiaje, uso de baños y paradas de buses y trufis, firman acuerdos con ellos que no intercedan en sus beneficios.

“En la mesa de negociación vi dirigentes gremialistas dinosaurios que están ahí para cuidar sus intereses, ellos cuidan de que no se les haga auditoría a los tres mercados municipales que se construyeron: Los Pozos, Abasto y La Ramada”, señaló Alberti.

Asimismo, afirmó que la gestión de Fernández no da respuesta a los tres problemas recurrentes de la ciudad: mercados, transporte y basura. Asegura que esto se debe a que el alcalde no tiene una agenda de trabajo y excluye a los sectores de la sociedad en la toma de decisiones.

“No hay agenda, igual que el Gobierno nacional, no tiene agenda. No se llama a los empresarios, académicos, sociedad civil. No tiene agenda económica, política, social y es por eso que cada vez más cruceños se van a otros lugares”, agregó.

