Concejal de C-A señala que Jhonny retiró el proyecto de ley del tren metropolitano, pero el alcalde asegura que el plan no se detiene

"El alcalde estaba metiendo la pata en el proyecto del tren metropolitano porque no hizo los estudios técnicos, y a que no existen los estudios de factibilidad”, indicó el concejal Juan Carlos Medrano.​

"No nos vamos a prestar a eso, dijimos que sin estudios no se puede invertir 1.000 millones de dólares. es una barbaridad", agregó Medrano, al aclarar que la bancada opositora ya había observado dicho proyecto.

El proyecto no se detiene

El alcalde Fernández se pronunció al respecto y señaló que el tren metropolitano ya tiene un estudio a diseño final concluido y que este no se detiene.

El burgomaestre explicó que efectivamente se envió una nota a los concejales para conocimiento y, una vez hicieron observaciones en el procedimiento, el 23 de agosto se envió una carta para informarles que dichas observaciones fueron tomadas en cuenta, por lo que, de acuerdo con el procedimiento, se les envió el proyecto de ley de necesidad y propiedad.



"Aquí no se está discutiendo el proyecto a diseño final, solo es el estudio a diseño final, que ya se terminó. ¿Qué debe hacer el Concejo?, solamente tratar la ley de prioridad, aquí no es que ellos van a tratar un proyecto, porque lo primero que se ha hecho es el diseño, que aprendan. Son pasos legales y técnicos que se tienen que hacer, este proyecto va sí o sí, lo que pasa es que hay algunos que no le entienden a los procedimientos", dijo el alcalde.