Concejal de oposición critica que no haya cambios en el entierro sanitario de la basura

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

En diciembre se informó que fueron dos las empresas ganadoras de la licitación para el aseo urbano y entierro sanitario de la basura en la capital cruceña. Concejales de oposición denuncian irregularidades en el contrato y afirman que se mantendría sin cambios el mismo modelo de enterrar la basura afectando el medioambiente.

El concejal José Alberti, de Comunidad Autonómica (C-A), en entrevista con Influyentes de EL DEBER Radio, indicó que más allá de ciertas irregularidades en los contratos, su preocupación se centra en que no se cambiará el modelo de gestión de tratamiento de los desperdicios, al que catalogó como contaminador, deficitario y "de un impacto ambiental terrible".

Alberti señala que la empresa Asociación Accidental, que ganó la licitación para hacerse cargo del relleno sanitario, en la resolución administrativa de Emacruz no habla de industrialización, reciclaje o aprovechamiento de la basura, sino que establece que mantendrá el viejo modelo de entierro de la basura.

“Lo que se va a seguir haciendo es enterrar la basura con mejores camiones, se cambiará la indumentaria de los operarios seguramente, pero vamos a seguir enterrando la basura bajo el mismo modelo arcaico y eso preocupa porque es algo que puede comprometer el futuro de nuestra ciudad”, dijo Alberti.

Además, indicó que desconoce las credenciales y la experiencia de la empresa adjudicataria de la licitación y afirma que no hubo transparencia en el proceso de selección.

“En el proceso de licitación no hubo transparencia, no fue enviada una copia de los documentos a los concejales, que desconocemos el contrato. Muchos lo hemos solicitado y no hemos tenido respuesta”, afirmó.

Se ha previsto que la nueva empresa empiece sus funciones el próximo 22 de abril y aún no se ha firmado el contrato, el concejal Alberti indica que todavía hay tiempo para enmendar los errores.

“Se puede revertir esto para entrar en un proceso de licitación para cambiar el modelo de gestión de la basura de entierro a industrialización. La basura se puede aprovechar, puede generar dinero para la ciudad”, añadió.

Sin embargo, Alberti reconoció que no han tenido acercamientos con la empresa ganadora de la licitación para plantearle las inquietudes del concejo sobre el particular.

Desde la Alcaldía, el secretario de Finanzas Mario Centellas aclaró en diciembre que aplicar un nuevo modelo de gestión está contemplado para dentro de dos años, a través de una Alianza Público Privada (APP), que demandará una inversión aproximada de $us 20 millones.

Explicó que en los primeros dos años se hará el mismo tratamiento de entierro sanitario de desperdicios, pero adelantó que está en preparación un diseño final de otro proyecto relacionado con la planta de tratamiento de residuos sólidos para su reciclaje, a tal punto que se disminuirá en un 50% la basura que se genera en la actualidad.

Antecedentes

El 9 de diciembre de 2021, Mario Centellas, secretario municipal de Finanzas, informó que dos empresas accidentales se adjudicaron los contratos de aseo urbano y de tratamiento sanitario de los residuos del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Los contratos, que tienen una duración de 8 años, superan los Bs 2.000 millones anuales.

La empresa que se adjudicó el servicio del sector A y del sector B es la Asociación Accidental Santa Cruz 2021, conformada por la empresa colombiana Promocali, con 18 años de experiencia, y la empresa chilena Dimensión, con 30 años de experiencia. La propuesta sumada bordea los Bs 20 millones por mes.

Respecto a la licitación para el Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos, ubicado en la comunidad San Miguel de los Junos, Centellas detalló que la propuesta ganadora correspondió a la Asociación Accidental Santa Cruz Ecológica. El contrato es por un monto de Bs 3.374.443,38. El representante legal de dicha empresa es José Augusto de Oliveira Pinheiro.

Esta asociación accidental está compuesta por la Empresa de Engenharia Sanitaria y Contrucoes LTDA, Levon S.A sucursal Bolivia y la Empresa Sociedad Anónima Boliservice Servicios y Limpieza S.A.